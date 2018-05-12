КИЇВ, 12 травня — . Понад 300 військовослужбовців Національної академії державної прикордонної служби України привернули з 11 травня до посилення охорони державного кордону, повідомляє в суботу прес-служба української прикордонної служби.

© РИА Новини / Михайло МаркивПорошенко підписав закон про посилення контролю на кордоні УкраиныПо даними відомства, курсантів залучили до охорони кордону в рамках проведення спеціальної прикордонної операції “Кордон-2018”, вони посилять ділянки кордону з країнами ЄС в межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей.

“У рамках стажування офіцери та курсанти Національної академії Держприкордонслужби зможуть на практиці втілювати отримані знання та навички і одночасно підвищити захищеність державного кордону. Протягом кількох днів вони ознайомляться з особливостями проходження кордону та специфікою охорони держкордону на річковий, гірської та рівнинної дільницях”, — йдеться в повідомленні на сайті прикордонної служби.

За даними прикордонної служби, зараз триває основний етап спільної з сусідніми країнами спеціальної прикордонної операції “Кордон-2018”, яка стартувала 10 квітня і триватиме до кінця листопада, мета операції — протидія нелегальній міграції та контрабанді на кордоні.