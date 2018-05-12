КИЇВ, 12 травня — . Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні допомогу вартістю 125 мільйонів доларів для розвитку економіки Донбасу, йдеться в повідомленні агентства в Facebook. © AFP 2018 / Genya Savilov В Києві розповіли про допомогу США української армії

У повідомленні говориться, що в найближчий вівторок у Слов’янську з цього приводу відбудеться спільна прес-конференція заступника адміністратора і керівника бюро USAID по справах країн Європи і Євразії Брока Бірмана, спеціального представника держдепартаменту з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович. На ній “буде оголошено про надання додаткової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів США для Донбасу”.

“Ця додаткова технічна допомога буде спрямована на подальшу стабілізацію і згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку”, — йдеться в повідомленні агентства.

USAID співпрацює з Україною вже 25 років і зараз підтримує реалізацію реформи фінансового сектору на Україні, надає технічну та фінансову допомогу.

Раніше Волкер підтвердив, що наступного тижня відвідає Донбас, щоб на місці вивчити ситуацію. За даними Києва, він приїде на Україну 14 травня.