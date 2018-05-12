Активи Лашмановой оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро.



У чорногірському Що увечері 11 травня знайдена мертвою громадянка України Анастасія Лашманова.

За даними поліції, тіло зі слідами насильства, в тому числі ножовими пораненнями було знайдено в квартирі, де жила жінка. Прокуратура вже почала розслідування справи.

Лашманова була директором компаній “Mimoza group” i “Sea trade”. Остання фірма три роки тому купила знаменитий готель “Мімоза” в центрі Тівата і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу “Перла” в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вола володіла салоном краси “Фатальна”, який розташований в престижному апарт-готелі “Tre Canne” в Будві.

За даними FOS, активи Лашмановой оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства не відомий, але, за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

Лашманова вже кілька років живе в Чорногорії. Вона приїхала в Чорногорію кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою. Деякі ЗМІ вказують на те, що, за неофіційною інформацією, за активами Лашмановой стоїть російський бізнесмен Валерій Задорін. Він є власником російської компанії “Арома” – однієї з найбільших фірм з продажу предметів розкоші.