ЛУГАНСЬК, 12 травня — . В. о. голови самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник презентував програму соціально-економічного і політичного розвитку ЛНР до 2023 року “Наш вибір”.

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Раніше Пасічник повідомив, що збір пропозицій за програмою завершено, кожен житель міг внести свої ідеї.

“У ці п’ять років ми ставимо перед собою завдання продовжити процес державного будівництва, щоб остаточно сформувати державні інститути й органи влади всіх рівнів, оздоровити і розвинути економіку, відродити соціальну сферу, повернути нашим громадянам мир, добробут і впевненість у завтрашньому дні”, — заявив Пасічник на презентації програми в Луганську.

В. о. голови ЛНР заявив, що безпека жителів республіки “головний пріоритет”.

“Зміцнення і розвиток збройних сил і правоохоронної системи – одна з основних завдань. Наша армія повинна бути готова до відбиття агресії в умовах нових викликів і стрімко мінливої обстановки навколо республіки”,- сказав Пасічник.

Він уточнив, що завдяки злагодженій і професійній роботі підрозділів органів внутрішніх справ і державної безпеки вдалося стримати і істотно знизити криміногенну обстановку, “не допустити хвилі кримінального хаосу, стримати спроби київського режиму розгорнути на нашій території підривну діяльність диверсійних груп”.

“В остаточному підсумку ми покажемо всім регіонам України, чого можна досягти в умовах справжньої самостійності і міцного державного суверенітету…”, — сказав Пасічник.

Він підкреслив, що на даний момент основна мета влади ЛНР – “будівництво сильної і незалежної республіки, спроможної забезпечити гідне життя своїх громадян, збереження народу та його безпеки в єдиному політичному, культурному, економічному та цивілізаційному просторі з Російською Федерацією”.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб. Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, зокрема, в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки.