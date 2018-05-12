МОСУЛ, 12 травня — , Рафаель Даминов. Реконструкція іракського міста Мосул, постраждалого в результаті боїв між армією Іраку і терористичним угрупуванням “Ісламська держава”*, так і не почалася, незважаючи на обіцянки міжнародного співтовариства, заявив в інтерв’ю Халед аль-Обейді — екс-голова МО країни та один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в суботу в Іраку парламентських виборів.

© РИА Новини / Рафаель ДаминовЖители Мосула гостро потребують медичної допомоги, заявили “Лікарі без кордонів”За словами аль-Обейді, в Мосулі з моменту закінчення війни “не було побудовано жодного будинку, незважаючи на обіцянки міжнародного співтовариства, і країн регіону”.

Інфраструктура та житловий фонд міста сильно постраждали в ході боїв армії з бойовиками ІГ*.

“Всі були стурбовані цією темою, але з закінченням війни, лише було піднято прапор перемоги, про Мосул забули. У місті досі під руїнами будинків знаходяться тіла (загиблих). Кожен раз, як розгрібають руїни, під ними знаходять велику кількість тіл”, — сказав політик, додавши, що серед загиблих — жінки і діти.

Іракський уряд раніше заявило про те, що для відновлення інфраструктури Іраку буде потрібно близько 88 мільярдів доларів США.

ІГ* захопило значну частину Іраку в 2014 році. Про повну перемогу над терористами угруповання влади країни оголосили в грудні 2017 року.

* Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІГ) заборонена в Росії.

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