Російські бомбардувальники зайшли в розпізнавальну зону протиповітряної оборони США



Винищувачі США перехопили російські військові літаки в районі західного узбережжя Аляски. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Повідомляється, що авіація США перехопила російські бомбардувальники Ту-95, які перебували в розпізнавальної зоні протиповітряної оборони США. Після перехоплення американські літаки спостерігали за Ту-95, поки ті не залишили розпізнавальну зону в західному напрямку. Також повідомляється, що російські літаки не перетнули повітряні кордону США і Канади, а їх політ не порушував міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відправлять в Європу новий бронетранспортер “Страйкер” для забезпечення мобільності бригад американської армії в регіоні. Зазначимо, постачання заплановані на 2020 рік. “Страйкери” можуть увійти до складу системи протиповітряної оборони засобами ближнього дії.