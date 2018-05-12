Повінь – зміна системи

Menu
Close

В районі ” Аляски “засікли” російські літаки

12.05.2018

В районе Аляски "засекли" российские самолетыРосійські бомбардувальники зайшли в розпізнавальну зону протиповітряної оборони США

Винищувачі США перехопили російські військові літаки в районі західного узбережжя Аляски. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Повідомляється, що авіація США перехопила російські бомбардувальники Ту-95, які перебували в розпізнавальної зоні протиповітряної оборони США. Після перехоплення американські літаки спостерігали за Ту-95, поки ті не залишили розпізнавальну зону в західному напрямку. Також повідомляється, що російські літаки не перетнули повітряні кордону США і Канади, а їх політ не порушував міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відправлять в Європу новий бронетранспортер “Страйкер” для забезпечення мобільності бригад американської армії в регіоні. Зазначимо, постачання заплановані на 2020 рік. “Страйкери” можуть увійти до складу системи протиповітряної оборони засобами ближнього дії.

Читайте також:   Меркель і Мей домовилися обговорити з союзниками отруєння Скрипаля
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *