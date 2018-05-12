На ввезення томатів і огірків з Вірменії Росія може ввести тимчасові обмеження. Про це повідомили в прес-службі Россільгоспнагляду.

Контроль над продукцією, що надходить з Вірменії через пункт пропуску «Верхній Ларс», був посилений у травні. Виявлено сім порушень — на помідорах знайшли томатну минирующую моль, а на огірках — західний квітковий трипс. Заражена продукція була повернута експортеру.

Россільгоспнагляд повідомив службу безпеки харчових продуктів Мінсільгоспу Вірменії про порушення і зажадав провести розслідування, а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків.

«У разі продовження надходження підкарантинної продукції, у тому числі з наявністю ненотифицированных для Республіки Вірменія карантинних організмів, Россільгоспнагляд буде змушений ввести тимчасові обмеження на подкарантинную продукцію», — зазначили у відомстві.