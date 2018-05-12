КИЇВ, 12 травня — . Російські прикордонники в Єйську відмовилися надати інформацію про можливе перебування двох зниклих українських рибалок, консул України в Росії виїхав на місце для з’ясування обставин, повідомив начальник управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

© РИА Новини / А.с МолчалинКиев перевірить інформацію про затримання Росією двох українських моряків”Прикордонна служба міста Єйськ (Росія) відмовилася надати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України, консул виїхав на місце з метою з’ясування причин та обставин затримання та вимогою негайно звільнити їх”, — наводить слова Кирилича українське інформагентство УНН.

Єйськ Краснодарського краю входить в межі консульського округу консульства України в Ростові-на-Дону, яке очолює Віталій Москаленко.

За даними управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська, які на човні “Амур” вийшли в море з території бази відпочинку “Іскра” Бердянської коси і не повернулися. На сайті управління держслужби повідомляється, що пошуки зниклих були припинені в п’ятницю ввечері, оскільки дружина одного зі зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби Росії про затримання її чоловіка та його товариша, в даний час вони нібито перебувають в Єйську. У МЗС України повідомили, що Київ перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок в Азовському морі.

Раніше кримське прикордонне управління ФСБ Росії повідомило про затримання українського риболовецького судна ЯМК-0041, незаконно вылавливавшего камбалу у виключній економічній зоні Росії.