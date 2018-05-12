ЛУГАНСЬК, 12 травня — . В. о. голови самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що в рамках програми соціально-економічного і політичного розвитку ЛНР “Наш вибір” до 2023 року остаточно сформована система державної влади.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР презентували програму соціального розвитку на найближчі п’ять років”До 2023 року повинен бути закінчений процес формування системи державної влади, створена міцна основа для подальшого розвитку Луганської народної Республіки як сучасної, незалежної і сильної держави”, — сказав Пасічник.

Він уточнив, що до 2023 року поставлено завдання створити законодавчу, адміністративну та економічну бази, закінчити процес організації роботи органів місцевого самоврядування в містах та районах Луганської народної республіки.

“У ЛНР успішно працюють громадські організації і рухи, що свідчить про формування громадянського суспільства. Провідною суспільно-політичною силою сьогодні є громадський рух “Світ Луганщині”, яке з’явилося восени 2014 року і нараховує в своїх лавах понад 110 тисяч громадян Республіки. А загальна кількість членів профспілок – більше 200 тисяч осіб”, — сказав Пасічник.

В. о. голови ЛНР підкреслив, що громадські організації беруть активну участь у формуванні республіканської політики і “є кадровим резервом для інститутів влади, бізнесу, ЗМІ та інших професійних сфер”.

“Ми продовжимо державне будівництво та поліпшення наших політичних інститутів в найближчі п’ять років”,- заявив Пасічник.

Він уточнив, що в першу чергу необхідно розвивати і вдосконалювати законодавство, а тому числі захищати жителів ЛНР від корупції на законодавчому рівні, що забезпечуватиме результативну та ефективну роботу органів влади всіх рівнів, полегшити інтеграційні процеси з Російською Федерацією.

“Настав час переглянути підходи до формування органів місцевого самоврядування та принципів організації їх роботи. Керівники територій для якісного виконання своїх обов’язків повинні мати більше повноважень, забезпечених фінансуванням, і нести більше відповідальності”, — уточнив Пасічник.-0-