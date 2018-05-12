МОСКВА, 12 травня — . Північна Корея зменшила масштаб щорічних змагань танкових частин по маневрів і стрільби, передає агентство Ренхап з посиланням на обізнане джерело в південнокорейському уряді.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolС Кореєю – скоріше. Пхеньян і Сеул не відкладають світ в довгий ящикОсобенно помітним стало відсутність на заході лідера КНДР Кім Чен Ина, який в 2016 і 2017 роках особисто спостерігав за ходом змагань, йдеться в повідомленні.

“Минулого тижня армія КНДР провела змагання танкових частин. За нашими оцінками, кількість учасників підрозділів, техніки сильно скоротилося в порівнянні з минулим роком. Нам стало відомо, що Кім Чен Ин не був присутній”, — наводить агентство слова чиновника.

Змагання традиційно проводяться в першій половині року в прикордонні з Південною Кореєю територіях. Вони являють собою імітацію бойових дій і фактично є головними великомасштабними навчаннями механізованих частин північнокорейської армії.

© РИА Новини / Марія ФроловаЮжнокорейские активісти відправили кулі з агітаційними листівками в КНДРВ ході змагань оцінюється швидкість, маневреність танків і влучність учасників при стрільбі по рухомих і нерухомих цілях.

Війська США і Південної Кореї в цьому році також провели свої щорічні спільні військові навчання Key Resolve в “стриманому режимі” напередодні міжкорейського саміту і зустрічей лідерів США і КНДР.

За підсумками міжкорейського саміту 27 квітня була прийнята спільна декларація, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання. Зустріч президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, де також будуть обговорюватися питання денуклеаризації і відмови КНДР від ракетної програми, заплановано на 12 червня.