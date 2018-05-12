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У М’янмі близько 20 людей стали жертвами атаки повстанців

12.05.2018

МОСКВА, 12 травня – . Щонайменше 19 людей стали жертвами атаки повстанців на півночі М’янми, повідомляє телеканал Channel News Asia з посиланням на представника уряду країни.

Спасательные работы на месте оползня в Хпаканте штат Качин на севере Мьянмы. 4 мая 2018© AP PhotoЖертвами зсуву в М’янмі стали 12 человекПо даними телеканалу, атака етнічної угруповання сталася в суботу вранці недалеко від кордону з Китаєм. Серед загиблих чотири представника сил безпеки М’янми.

У Країні триває конфлікт між урядовими військами і збройними етнічними угрупованнями, які вимагають широкої автономії або відділення від М’янми. Останнім часом загострилася ситуація поблизу кордону з Китаєм.

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