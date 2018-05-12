ДОНЕЦЬК, 12 травня — . Близько дев’яти українських силовиків загинули при спробі прорвати позиції сил самопроголошеної Донецької народної республіки в районі Горлівки, заявив журналістам начальник прес-служби сил ДНР Данило Безсонов.

© Фото : Ministry of Defense of UkraineПри обстріл з боку силовиків постраждала дитина, заявили в ДНР”Вчора українські силовики зробили спробу поліпшити свої позиції на горлівському напрямку. <…> Однак вогнем наших підрозділів з незапрещенного озброєння бойовики були зупинені і понесли великі втрати”, — сказав він.

За його словами, ВСУ втратили до дев’яти чоловік убитими, ще п’ятеро отримали поранення. З боку ДНР загинули двоє військовослужбовців.

Безсонов додав, що в результаті силовики зайняли дачне селище Чигари в так званій сірій зоні. Їх положення він оцінив як “тактично невигідне, повністю контрольоване з втрачених висот”. При цьому командування ЗСУ все одно буде використовувати цей факт для піару і виправдання своїх втрат, вважає Безсонов.

На уточнююче питання, як можна розцінювати дії України, він відповів: “Це можна назвати спробою прориву наших позицій для того, щоб взяти під контроль певний район з метою створення плацдарму для подальшого захоплення”.

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