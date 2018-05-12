Перемогла на виборах коаліції належить сформувати уряд, який буде керувати Іраком наступні чотири роки.



В Іраку проходять парламентські вибори. Вони стали першими з тих пір, як в кінці 2017 року було оголошено про перемогу над угрупуванням Ісламську державу.

Востаннє голосування в законодавчі збори Іраку проводилося чотири роки тому.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, вибирати нових депутатів зможуть більше 24 млн осіб. У виборчих перегонах взяли участь 29 виборчих блоків, які об’єднали близько 200 різних політичних партій.

Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

Серйозних інцидентів в країні в день виборів поки не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що в Іраку 19 росіянок отримали довічні терміни. Всього в іракських в’язницях утримуються від 50 до 70 жінок, імовірно мають громадянство РФ. В основному їх звинувачують у пособництві ИГИЛ.