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«Панцир» був беззбройний: В Росії виправдалися за знищений ЗРПК в Сирії

12.05.2018

«Панцирь» был безоружен: В России оправдались за уничтоженный ЗРПК в Сирии

У Росії стверджують, що російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) «Панцир -С1» була знищена ізраїльськими військовими в Сирії, тому що був беззбройний.

Про це написав у своєму Telegram-каналі російський пропагандист Олександр Коц, опублікувавши знімок знищеного ЗРПК.

«Тут написано, що всі ракети отстреляны (це видно з обгорілим трубах), радар — не в бойовому положенні, місце попадання ракети, гідравлічна стійка піднята», — пише він.

Коц зазначив, що Панцира просто нічим було відбиватися. «Можливо стійку він підняв, щоб поїхати на перезарядку. Не знаю, чому мовчали 30-мм гармати. Може з тієї ж причини. Якщо все це так, то Ізраїль знищив просто беззбройну машину», – виправдовуються росіяни.

«Панцирь» был безоружен: В России оправдались за уничтоженный ЗРПК в Сирии

Нагадаємо, в ході ізраїльського авіаудару по позиціях іранських силовиків на території Сирії 10 травня був знищений, зокрема, ЗРПК «Панцир -С1», який в Росії вважають неперевершеним і неубиваемым комплексом з купою переваг і відсутністю аналогів.

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