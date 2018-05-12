У ВМФ Росії до 2027 року надійдуть безпілотні підводні апарати “Посейдон”. Їх носієм стане атомний підводний човен, що будується на “Севмаші”.

“До її складу (системи “Посейдон”. – Ред.) входять кілька швидкісних глибоководних торпед з малогабаритної ядерною енергетичною установкою.

Джерело не уточнило, яким стане тип субмарини-носія, але зазначив, що “це буде не підводний човен п’ятого покоління “Хаскі”.

Про створення в Росії безпілотного підводного апарата з ядерною енергетичною установкою президент Володимир Путін вперше заговорив під час свого послання Федеральним зборам у лютому 2018 року. Пізніше головком ВМФ Володимир Корольов уточнив, що така зброя дозволить флоту вирішувати широкий спектр завдань в акваторіях поруч з територією противника. Система наведення, за його словами, дозволить апаратів самостійно виходити до цілі з високою точністю.

Відомо, що випробування основного елемента безпілотника – ядерної енергетичної установки вже проведені. Завдяки їй апарат зможе рухатися на глибині понад 1 км на великій швидкості, залишаючись непоміченим.

В ході відкритого голосування на сайті російського Міноборони апарат отримав назву “Посейдон”.