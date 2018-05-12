МАДРИД, 12 травня – . Кандидат на пост глави каталонського уряду Кім Торра назвав екс-главу женералитета Карлеса Пучдемона чинним главою і пообіцяв в разі приходу до влади продовжити “створення незалежної держави”.

© РИА Новини / Антон БойковНового главу уряду Каталонії можуть затвердити в понеділок”Тут сьогодні повинен бути не я. Тут повинен бути законний голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон… Хочу чітко сказати: наш голова уряду — Карлес Пучдемон, і ми залишимося вірними мандату 1 жовтня (день проведення незаконного референдуму про незалежність – ред.) – будувати незалежну державу у формі республіки, забезпечувати багатство і соціальна єдність”, — заявив Торра, виступаючи на засіданні парламенту, на якому пройде голосування за його твердженням на посаду голови женералитета автономного співтовариства.

Кандидатуру Торры на посаду голови каталонського уряду запропонував лідер партії “Разом за Каталонію” Пучдемон, що знаходиться в Німеччині, де він чекає на рішення німецького суду про його екстрадицію в Іспанію.

“Ми хочемо домогтися відновлення наших інститутів і розробити проект конституції”, — додав Торра, один з найрадикальніших представників сепаратистського руху.

Наприкінці минулого жовтня Мадрид ввів пряме правління в автономному співтоваристві. За словами Торры, першими кроками до створення республіки “відновлення інститутів влади” Каталонії і проведення муніципальних виборів у 2019 році. “Нас чекають два великих моменту під час цієї легіслатури – суд над політичними в’язнями і муніципальні вибори 2019 року. Ми повинні розраховувати на муніципалітети, щоб створити республіку”, — заявив кандидат.

“1 жовтня ми зробили ставку на те, щоб стати вільними. Ми хочемо створити кращу країну”, — додав Торра. Дії іспанської влади він назвав “незаконними” і закликав іспанський уряд “визнати мандат 21 грудня (день проведення виборів в каталонський парламент – ред.) і відновити каталонські інститути”.

Торра також назвав заарештованих політиків, яким пред’явлені звинувачення у зв’язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність, політв’язнями, і закликав до їх звільнення.

“Нічого не буде нормальним в нашому будинку, поки ми не відновимо інститути і демократію. Деякі думають, що ми живемо в нормальній країні, але ні, навпаки. Ми переживаємо абсолютно ненормальний політичний момент”, — заявив Торра.

При цьому він запропонував прем’єру Іспанії Маріано Рахою переговори. “Ми готові до діалогу, не відмовляючись ні від чого, навіть домовитися з іспанським урядом”, — сказав він, перейшовши з каталанської мови на іспанську.

Політик також пообіцяв залучати увагу міжнародного співтовариства до каталонської проблеми і відновити представництва женералитета Каталонії за кордоном, які були закриті після застосування статті 155 конституції. “Ми будемо апелювати до міжнародної спільноти кожен раз, коли буде необхідно, щоб заявити про порушення фундаментальних прав громадян Каталонії з боку Іспанської держави”, — заявив депутат від партії “Разом за Каталонію”.

© РИА Новини / Антон БойковПучдемон запропонував кандидатуру на посаду голови женералитета КаталонииПервый тур голосування по кандидатурі Кіма Торры в каталонському парламенті відбудеться в суботу. Якщо йому не вдасться набрати необхідну абсолютна більшість голосів, то в понеділок, швидше за все, відбудеться другий тур. Для затвердження з другої спроби кандидату достатньо простої більшості.

Каталонія переживає глибоку політичну кризу після дострокових виборів до регіонального парламенту 21 грудня 2017 року. Вони відбулися на тлі введення прямого правління Мадрида після незаконного референдуму про незалежність 1 жовтня і проголошення незалежності парламентом 27 жовтня.

Для перемоги в першому турі Торре необхідно отримати абсолютну більшість — мінімум 68 голосів з 135. Для перемоги у другому турі, який повинен відбутися через 48 годин після першого, досить простої більшості. Якщо радикальна партія “Кандидатура народного єдності” (CUP) прийме рішення утриматися, то Торра буде обраний новим главою каталонського уряду при 66 голосів “за”, 65 “проти” і чотирьох тих, хто утримався.

Торра народився в місті Бланес (провінція Жирона). Протягом 20 років працював у приватних компаніях, у тому числі в Швейцарії. В даний час займається видавничим бізнесом (йому належить видавництво A Contra Vent Editors), пише книги, в тому числі про Другий Іспанській Республіці (1931-1939), отримав ряд літературних премій. Був головою громадської організації Omnium Cultural. В 2012 році став директором барселонського Культурного центру Борн.

Щоб уникнути дострокових виборів, каталонський парламент має обрати нового главу женералитета до 22 травня.

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