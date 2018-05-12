ЄРЕВАН, 12 травня – . Генсек ООН Антоніу Гутерреш у вітальному посланні прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняну з нагоди його обрання на пост глави уряду висловив надію на прогрес у карабаському врегулюванні, повідомили в прес-службі кабміну країни. © В МЗС Азербайджану заявили, що Карабах не може бути стороною переговорів

Гутерреш зазначив, що ООН рішуче і послідовно підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ з врегулювання карабахського конфлікту шляхом мирних переговорів.

“Сподіваюся, що в цей чутливий для процесу мирного врегулювання період ці зусилля отримають більший розмах і приведуть до позитивних результатів, які допоможуть встановити тривалий мир і забезпечити процвітання для всіх народів Південного Кавказу”, — наголошується у листі, розміщеному на сайті уряду.

Генсек ООН висловив надію, що в цей значущий період мирних змін у Вірменії уряд країни під керівництвом Пашиняна зможе виправдати очікування народу, пов’язані зі здійсненням реформ, у тому числі зміцненням інститутів законності і демократії, а також докладе зусиль для протистояння соціально-економічним викликам. © Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян заявив, що готовий до переговорів щодо Карабаху з владою Азербайджану

“Організація об’єднаних націй, в тому числі армянська команда ООН, готові сприяти у вирішенні цих проблем”, — наголошується в посланні.

Конфлікт у Карабаху почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Влада Азербайджану в ході подальшого військового конфлікту втратили контроль над Нагірним Карабахом.