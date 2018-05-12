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В Австралії відбулося саме криваве вбивство за 22 роки

12.05.2018

В Австралии произошло самое кровавое убийство за 22 годаУ місті Осмингтон, що в західній Австралії, були виявлені сім тіл, чотири з яких — діти.

За повідомленням ЗМІ, у поліції заявили, що п’ять тіл були знайдені всередині будинку, а двоє, відповідно, у дворі.

Представник поліції Кріс Доусон передбачає, що всі загиблі проживали в будинку, в якому були знайдені. Також правоохоронці не ведуть пошуки підозрюваних, так як є підозра, що вбивця — один із загиблих був самогубцем.

«Ми будемо проводити розслідування цього жахливого злочину», — сказав Доусон, підкресливши, що ця подія — «жахлива трагедія».

Імена і вік загиблих не розкриваються, поліція розслідує подробиці події.

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