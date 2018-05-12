Телеведучий Володимир Познер прийняв рішення покинути Рада з прав людини (РПЛ) при президенті Росії. Раніше повідомлялося, що зі складу РПЛ вийшов журналіст Максим Шевченко.

«Я остаточно зрозумів, що, на превеликий мій жаль, РПЛ не тільки не є самостійною організацією (що очевидно, раз він „при президенті РФ“), але він не має реального впливу і носить суто декоративний характер», — написав Познер в Instagram, коментуючи своє рішення.

«Очевидно, Максима Шевченка спіткало таке ж розчарування, як свого часу спіткало мене. Але він про це заявив на весь голос, що викликає в мені почуття щирої поваги», — заявив телеведучий, зазначивши, втім, що сам вийшов з РПЛ «не як Максим Шевченко, без грюкання дверима і заяв».

Нагадаємо, Максим Шевченко заявив про свій намір покинути РПЛ в прямому ефірі «Ехо Москви». Він вважає, що «публічні масові арешти, жорстокі побиття невідомими озброєними формуваннями в центрі російської столиці громадян вимагають відкритого резонансного засідання з залученням силовиків, журналістів», а також «представників цих самих так званих козаків». Його заяву про необхідність такого обговорення було, за словами Шевченка, «проігноровано» РПЛ.

«Ми з подивом дізнаємося, що в Москві є якісь станиці та хутори, які представляють ось ці озброєні люди у формі. Ніколи в Москві не було ніякого козацтва. Козаки були на Дону, на Кубані, Тереку, в Сибіру, на Яике. Центральна Росія — Москва, Петербург та інші міста й села Центральної Росії — ніколи не знали ніякого козацтва. Тобто ми маємо справу з чорносотенними бойовиками фашистського толку», — цитує znak.com думка Шевченка, висловлене в ефірі RTVI.

Приводом для скандалу стала присутність на неузгодженої акції 5 травня в Москві людей з нагайками в одязі козаків, які були помічені у фізичних зіткненнях з протестувальниками.