Президент Росії Володимир Путін був прав, коли говорив, що Україна – недодержава.

Таку заяву зробив український журналіст і політик Дмитро Гордон в інтерв’ю телеканалу “112 Україна”. Фрагмент відео було викладено в мережі.

“На жаль, Путін має рацію, кажучи, що Україна — недодержава. Тому що ми не бачимо сильної вертикалі. Ми не бачимо проявів державної влади там, де держава повинна себе проявляти. Ми не бачимо турботи держави про громадян — це те перше, з чого має починатися держава”, – сказав журналіст.

При цьому Гордон сказав, що Україна взагалі може розвалитися на “кілька шматків”.

“І те, що ми оком не встигнемо моргнути, і від України не встигне залишитися кілька шматків, і те, що ми нічого не можемо з цим зробити, це цілком можливо”, – стверджує він.

Цю новину тут же підхопили російські ЗМІ і встигли розігнати її в соцмережах.