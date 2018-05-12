У Тбілісі почалися заворушення після того, як поліція затримала більше 60 людей в результаті спецоперації у двох найбільш популярних нічних клубах – Бассиани і Галері.

“Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-розшукові та слідчі дії розташованих у Тбілісі клубах Бассиани і Галері з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів”, – повідомляє прес-служба МВС Грузії.

ЗМІ Грузії пишуть, що обшуки, проведені грузинською поліцією, спровокували заворушення на вулицях Тбілісі. Незадоволені мешканці міста в кінцевому рахунку попрямували до будівлі парламенту країни на проспекті Руставелі. За даними телеканалу Руставі-2, біля парламенті почалися сутички протестувальників з поліцією. Спецназ оточив площу, кілька людей були заарештовані.