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У Тбілісі поліцейський рейд по нічних клубах викликав масові безлади

12.05.2018

В Тбилиси полицейский рейд по ночным клубам вызвал массовые беспорядки

У Тбілісі почалися заворушення після того, як поліція затримала більше 60 людей в результаті спецоперації у двох найбільш популярних нічних клубах – Бассиани і Галері.

“Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-розшукові та слідчі дії розташованих у Тбілісі клубах Бассиани і Галері з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів”, – повідомляє прес-служба МВС Грузії.

ЗМІ Грузії пишуть, що обшуки, проведені грузинською поліцією, спровокували заворушення на вулицях Тбілісі. Незадоволені мешканці міста в кінцевому рахунку попрямували до будівлі парламенту країни на проспекті Руставелі. За даними телеканалу Руставі-2, біля парламенті почалися сутички протестувальників з поліцією. Спецназ оточив площу, кілька людей були заарештовані.

В Тбилиси полицейский рейд по ночным клубам вызвал массовые беспорядки

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