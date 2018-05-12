МОСКВА, 12 травня — . У Чорногорії знайдена мертвою громадянка України Анастасія Лашманова, пише видання Vijesti. © Depositphotos / Patryk_KosmiderСМИ: у Польщі на групу українців з битами напали

За даними журналістів, тіло жінки з ножовими пораненнями було виявлено 11 травня в її квартирі в місті Которі. Обставини смерті з’ясовуються.

Начальник управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив факт загибелі українки в Чорногорії.

“Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи”, — написав він у Twitter.

Анастасія Лашманова була директором компаній Mimoza Group і Sea Trade, володіла готелем Mimoza і комплексом La Perla в Тіваті, а також салоном краси Femme fatale. За даними Fosmedia, активи бізнесвумен оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро.