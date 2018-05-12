АНКАРА, 12 травня — . Щонайменше чотири людини загинули і 22 отримали поранення в аварії за участю автобуса в провінції Ардахан на північному сході Туреччини, повідомляє в суботу газета Sabah.

© AFP 2018 / StrВ Туреччині автобус з нелегальними мігрантами потрапив у ДТП 17 осіб погиблиОтмечается, що ДТП сталося на автодорозі між містами Чылдыр і Акташ рано вранці в суботу.

Водій втратив контроль над керуванням автобуса, який перевозив вчителів та їх сім’ї, які вирушили в туристичну поїздку на вихідні. В результаті автобус перекинувся, загинув сам водій і троє пасажирів. Стан п’яти з 22 доставлених до лікарні поранених оцінюється як важкий. Розпочато розслідування.