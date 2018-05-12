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ЗМІ: у Сирії загинули більше двох десятків іноземних бійців

12.05.2018

СМИ: в Сирии погибли более двух десятков иностранных бойцовСеред жертв ракетного удару Ізраїлю нібито 11 іранців.

В результаті повітряних ударів Ізраїлю по іранських об’єктах в Сирії загинули не менше 27 осіб. Про це повідомляє правозахисна організація Сирійський наглядова рада з прав людини (SOHR).

За словами її голови Абделя Рахмана, в числі жертв – шість сирійських солдатів, а також 21 іноземний боєць, в тому числі 11 іранців.

Відзначимо, що експерти правозахисної організації, що базується в Лондоні, отримують дані від мережі інформаторів в Сирії. Їх твердження не завжди можуть бути підтверджені офіційно.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня армія оборони Ізраїлю атакувала десятки військових цілей, належать іранським формуванням Аль-Кудс в Сирії у відповідь на обстріл своїх позицій на Голанських висотах.

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