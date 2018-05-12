КИЇВ, 12 травня — . Ополченці включили в список на обмін главу Центру визволення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого українські правоохоронці заарештували за підозрою в підготовці теракту в Києві, повідомив в суботу глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак журналістам на брифінгу в Черкасах. Маша РоссКиев нічого не зробив для підготовки обміну полоненими, заявили в ДНР

“Ми самі були здивовані, коли отримали інформацію про те, що Володимира Рубана заявила для обміну донецька сторона, включили в список тих, у кого вони зацікавлені в обміні. Це говорить, напевно, про те, для кого він насправді є цінним”, — сказав Грицак, брифінг якого транслював телеканал “112 Україна”.

Рубан був затриманий СБУ в березні при спробі виїхати з самопроголошеної ДНР на підконтрольну Києву територію. Як стверджують у відомстві, в машині у нього була велика кількість зброї. Українські спецслужби підозрюють Рубана в підготовці теракту в Києві та незаконному зберіганні зброї, раніше суд заарештував його на два місяці.