КИЇВ, 12 травня — . Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак не виключає, що масове отруєння дітей в школі в Черкасах могло статися внаслідок цілеспрямованих дій невстановлених осіб”.

© Фото : ДСНС УкраїниИз лікарні в Черкасах виписали 22 отруєних школьникаВ Черкасах у вівторок сталося масове отруєння, діти почали втрачати свідомість прямо під час шкільної лінійки. У лікарню спочатку потрапили три дитини, потім 42, а пізніше кількість госпіталізованих зросла до 58 осіб. Частина дітей уже виписали з лікарні.

На місці НП відразу ж побував прем’єр Володимир Гройсман, він не виключив, що під час заходів у школі в Черкасах могли розпорошити якусь речовину, проте остаточні причини так і не з’ясовано.

Схожий випадок в той же день стався в Новомосковську Дніпропетровської області — там 16 учням стало зле під час лінійки, проте госпіталізація їм не знадобилася. За обома фактами поліція проводить розслідування.

“Ми проводимо кримінальне розслідування цього інциденту, але те, що в рамках оперативних заходів ми перевіряємо, звичайно, ми таку версію ми не виключаємо — цілеспрямованих дій невстановлених осіб, які скоїли цей злочин”, — сказав Грицак в суботу журналістам в Черкасах, відповідаючи на питання, чи могло бути отруєння цілеспрямованої диверсією.

За словами Грицака, дана кримінальна справа веде поліція, СБУ зі свого боку бере всі вичерпні заходи, щоб допомогти в розслідуванні.

“Я б не сказав, що ці випадки між собою дуже схожі, тобто, випадок, який стався у Новомосковську, і випадок, який стався у Черкасах… Наскільки мені відомо, діти, які були в реанімації, вони лікуються зараз амбулаторно і стан їх задовільний”, — сказав глава СБУ, брифінг якого транслював телеканал “112Украина”.