КИЇВ, 12 травня — . Служба безпеки України перевіряє інформацію про причетність російських військових до передачі зброї депутату Верховної ради Надії Савченко, заявив в суботу глава СБУ Василь Грицак на брифінгу в Черкасах. © Савченко відмовилася від захисту

У п’ятницю генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що українські правоохоронці встановили імена і посади російських військових, які нібито передали зброю Надії Савченко для здійснення теракту в центрі Києва.

“На даний час слідство Служби безпеки перевіряє дані про причетність військовослужбовців, громадян Росії, до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко і Володимиру Рубану. За результатами цієї перевірки, я думаю, ви будете мати інформацію”, — сказав Грицак, брифінг якого транслював телеканал “112 Україна”.

Також глава СБУ розраховує, що справа Савченко буде передано до суду протягом кількох місяців.