ТАМБОВ, 12 травня – . Глава адміністрації Тамбовської області Олександр Нікітін в рамках візиту до Люксембург вручив нагрудні знаки “За сприяння розвитку Тамбовської області” прем’єр-міністра Люксембургу Ксавьє Беттелю і послу герцогства в Росії Жан-Клоду Кнебелеру, повідомив представник прес-служби обладміністрації.

© Flickr / bisonluxТамбовские вишні та яблуні висадять у ЛюксембургеТаким чином відзначено їхній значний внесок у розвиток співпраці Тамбовської області та Люксембургу.

“У Росії кажуть, що медалі” за працю і за відвагу зроблені з одного металу. В цьому сенсі я впевнений, що наші сьогоднішні зустрічі і заходи — це велика праця і спільний внесок не тільки у наші відносини, відносини двох країн, але і у зміцнення миру в усьому світі”, — наводить прес-служба слова Нікітіна.

Прем’єр Люксембургу подякував тамбовського губернатора, зазначивши, що розвиток відносин між Люксембургом і Тамбовщиной тепер отримає новий імпульс.

© РИА Новини / Онучко ВикторТамбовская область запропонувала співпрацю інвесторам з Люксембургу”Нагорода була вручена мені, в тому числі, в пам’ять про історію, яка нас об’єднує і, звичайно, як заділ на перспективу подальшої співпраці. А воно буде продовжено. Мені сподобалася презентація в Торговій палаті Люксембургу. Знаю, що Тамбовська область знайома фруктами, картоплею. Зараз ми обговорюємо перспективи розвитку сільського господарства, зокрема, виробництва спеціального покриття, яке можна використовувати для вирощування культур. Я не дуже великий спеціаліст в аграрній сфері і довіряю думку Олександра Нікітіна: якщо тамбовський губернатор каже, що проект вдалий, це дійсно так”, — цитує прес-служба слова Беттеля.

Триденний візит тамбовської делегації в Люксембург був спрямований на розширення торговельно-економічного та культурного співробітництва.

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