ТАШКЕНТ, 12 травня — . Президент Узбекистану Шавкат Мирзиеев в суботу прийняв командувач Центральним командуванням Збройних Сил США генерала Джозефа Вотела, сторони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, повідомляє прес-служба глави Узбекистану.

© AFP 2018 / Burt НегмапУзбекистан заявив про готовність співпрацювати з США у військовій сфері”В ході зустрічі особливу увагу було приділено питанням взаємодії у сфері безпеки, військового та військово-технічного співробітництва”, — йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили актуальні питання протидії сучасним викликам і загрозам, забезпечення стабільності в регіоні, зокрема, мирного врегулювання ситуації в Афганістані, додали в прес-службі.

“Підкреслено, що американська сторона високо оцінює і підтримує підсумки міжнародної конференції по Афганістану, проведеної за ініціативою президента Узбекистану в березні цього року в Ташкенті”, — пояснили в прес-службі.

Також було особливо відзначено, що забезпечення миру і стабільності в Афганістані відкриває широкі можливості для нарощування регіонального торговельно-економічного співробітництва, реалізації великих інфраструктурних проектів в інтересах усіх держав регіону.

“На завершення бесіди виражена тверда переконаність, що майбутній офіційний візит президента Республіки Узбекистан в США виведе узбецько-американське партнерство на якісно новий рівень, наповнить взаємовигідне співробітництво конкретним практичним змістом”, — додали в прес-службі Мирзиеева.

Раніше повідомлялося, що президент Узбекистану відвідає з першим офіційним візитом США 15-17 травня.