Вбито 19 осіб, ще близько 20 отримали поранення.

При зіткненнях між військовими і бойовиками в М’янмі загинули щонайменше 19 людей, ще близько 20 отримали поранення.

«Дев’ятнадцять чоловік були вбиті в бою», – повідомило джерело видання.

Також поранення отримали два десятки людей.

Серед загиблих – поліцейський, бойовики, а також цивільні.

Сутичка відбувалася між збройними силами і бойовиками Національно-визвольної армії Та’анг, однієї з кількох повстанських груп М’янми, які виступають за автономію на півночі країни.

Сутички на півночі М’янми поблизу кордону з Китаєм почастішали з січня, оскільки міжнародне співтовариство приділяє більше уваги кризи біженців Рохінджа на заході країни.