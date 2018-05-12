Вбито 19 осіб, ще близько 20 отримали поранення.
При зіткненнях між військовими і бойовиками в М’янмі загинули щонайменше 19 людей, ще близько 20 отримали поранення.
«Дев’ятнадцять чоловік були вбиті в бою», – повідомило джерело видання.
Також поранення отримали два десятки людей.
Серед загиблих – поліцейський, бойовики, а також цивільні.
Сутичка відбувалася між збройними силами і бойовиками Національно-визвольної армії Та’анг, однієї з кількох повстанських груп М’янми, які виступають за автономію на півночі країни.
Сутички на півночі М’янми поблизу кордону з Китаєм почастішали з січня, оскільки міжнародне співтовариство приділяє більше уваги кризи біженців Рохінджа на заході країни.
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