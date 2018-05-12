««Русал» попередив акціонерів про зростання ризиків для компанії.

Швейцарський трейдер Glencore і російська компанія “Русал” попросили Лондонську біржу металів (LME) тимчасово зняти обмеження на операції з алюмінієм компанії, після того, як Мінфін США надав відстрочку для американського бізнесу на згортання контрактів з російською компанією.

Як уточнює агентство, Glencore, що уклала угоду про купівлю 14,5 млн т алюмінію у “Русала”на період з 2012 по 2018 рік, хоче мати можливість розміщувати метал UC Rusal на складах Лондонській біржі до жовтня, як того передбачає відстрочення.

Мова йде про так званої генеральної ліцензії (GL-14), яку випустив Мінфін США. Документ дозволяє американським і іноземним компаніям завершити виконання існуючих контрактів з потрапила під санкції компанією “Русал” до 23 жовтня 2018 року. Колишній термін повинен був настати 5 червня.

“Ініціатива про зняття санкцій виходить від Швейцарії, від Glencore і інших компаній, які купують алюміній у UC Rusal. Вони хочуть, щоб LME переглянула рішення, зняла обмеження і привела його у відповідність з продовженням термінів згортання бізнесу”, — наводить агентство слова одного із своїх співрозмовників.

У відповідь на запит Reuters про коментарі Лондонська біржа металів заявила: “LME розуміє, що ринок стурбований тим, як довести, що метал відповідає умовам ліцензії GL-14”. Там уточнили, що “тимчасові обмеження продовжать діяти до тих пір, поки не почне реалізовуватися процес, який значно послабить побоювання ринку про дії ліцензії GL-14 — у тому числі щодо металу, що надійшов на склад після введення санкцій відповідно до контракту, який був укладений до введення обмежень”, наводить агентство коментар LME.