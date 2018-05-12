У період з 10 по 11 травня роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне піднялися в деяких мережах АЗС.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, на 0,35-0,55 грн./л всі види палива подорожчали на станціях “Олас”: А-92 – до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, А-95+ – до 29,95 грн/л, ДП – 26,80 грн/л.

У мережі Glusco бензини і дизельне паливо подорожчали на 0,15 грн/л. Такі мережі як “Автотранс” і Jazz Oil підвищили ціни на 15-40 коп./л.

Середні ціни по країні 11 травня знизилися на 1 коп./л.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знижуються після досягнення максимальних позначок з листопада 2014 року на тлі ситуації навколо Ірану.