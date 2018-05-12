КАЇР, 12 травня — , Маргарита Кислова. Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі в ході майбутнього 14 травня візиту в Москву планує обговорити з російськими колегами в числі інших питань туризму, а також іранське ядерне досьє, йдеться в заяві офіційного представника МЗС ЄГИПТУ Ахмед Абу Зейда.

© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed В Москві висловили надію на швидке відновлення польотів на курорти Єгипту”Переговори Самеха Шукрі і (глави МЗС РФ Сергія Лаврова будуть стосуватися шляхів розвитку і зміцнення двосторонніх відносин у всіх сферах, включаючи політичну, економічну, культурну і туристичну… Міністри торкнуться регіональні проблеми, що представляють інтерес для обох сторін, в тому числі, кризи у Сирії, Лівії, Ємені, ядерну угоду з Іраном, обговорять позиції двох країн за цим проблемам”, — йдеться в заяві.

Як заявила раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, черговий раунд переговорів міністрів закордонних справ і міністрів оборони Росії і Єгипту відбудеться 14 травня. Передбачається, що будуть проведені окремі профільні зустрічі, а також зустрічі у форматі “2+2”.