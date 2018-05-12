ТЕЛЬ-АВІВ, 12 травня — . Ізраїль закриває на невизначений час єдиний перехід на своєму кордоні з сектором Газу, призначений для транспортування комерційних і гуманітарних вантажів, повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю. © AP Photo / Ariel Schalit, FileИзраиль вдарив по Газі після запуску палестинцями гарячих повітряних зміїв

Рішення, що загрожує ускладненням соціально-економічної ситуації в анклаві, військові пояснили необхідністю усунути значний збиток, який завдали інфраструктурі КПП “Керем-Шалом” самі палестинці в ході багатотижневих акцій протесту.

“Перехід залишиться закритим, поки не будуть усунуті пошкодження, завдані під час заворушень, і відкриється за підсумками аналізу оперативної обстановки”, — сказано в прес-релізі.

Виняток ізраїльтяни обіцяють зробити для гуманітарних поставок, кожна з яких буде затверджуватися окремо. © AFP 2018 / Jack GuezВВС Ізраїлю завдали авіаудар по шести позиціях ХАМАС

За час масових протестів, які з 30 березня йдуть уздовж кордонів з Ізраїлем, “Керем-Шалом” двічі піддавався нападу демонстрантів. Вони розгромили палестинську частина переходу, включаючи труби для перекачування газу і рідкого палива, конвеєрні стрічки, апаратуру безпеки, кажуть військові.

Відповідальність за те, що трапилося і провину за можливі наслідки Ізраїль поклав на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.

“Терористична організація ХАМАС, яка в останні тижні проводить терористичні атаки під прикриттям заворушень, шкодить добробуту жителів сектора Газа і не дає їм жити нормальним життям”, — заявили військові.