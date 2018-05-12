ДУШАНБЕ, 12 травня – , Лідія Исамова. До теперішнього часу у війнах за межами Таджикистану загинули більше 500 громадян країни, заявив президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час своєї зустрічі з представниками громадянського суспільства, інтелігенції та духовенства, повідомляє прес-служби глави держави.

© РИА Новини / Олексій НикольскийПрезидент Таджикистану розповів про безпрецедентної глобальної небезпеки”До цього часу у війнах за межами Таджикистану загинули більше ніж 500 таджицьких громадян. При цьому, за словами президента, чоловіки вирушили в “гарячі точки”, взявши з собою жінок і маленьких дітей, які після загибелі бойовиків залишилися на чужині напризволяще”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Президент зазначив, що більшість громадян Таджикистану примкнули до терористичним організаціям, будучи в трудовій міграції, або під час здійснення хаджу або проходження релігійного навчання за межами країни.

Рахмон пояснив, що імам-хатибы (настоятелі мечетей) грають важливу роль у справі релігійного просвітництва громадян, однак у той же час зазначив, що деякі з них самі взяли чужі віруючим ідеї і встали на радикальний шлях.

© РИА Новини / Віталій БелоусовВ Таджикистані засудили на 20 років засновника осередку ІГ*За словами президента, впродовж останніх кількох років були затримані і засуджені 23 імам-хатіба та їх заступники, які стали членами терористичних та екстремістських угруповань.

На думку президента Таджикистану, на ситуацію в Афганістані, яку він назвав тривожною, “вплинула і політична обстановка в світі, в складній суспільно-політичній обстановці немає провини афганського народу”.

“Як ми бачимо, навіть об’єднані сили провідних держав світу не можуть стабілізувати обстановку в сусідній державі. Ми вважаємо, що афганський народ повинен сам вирішувати свою долю і все світове співтовариство повинне допомогти афганському народу у вирішенні цього питання”, — заявив Рахмон.

Він підкреслив, що з урахуванням того впливу, який чинить на ситуацію з безпекою в Центральній Азії обстановка в Афганістані, “ми не можемо залишатися осторонь у цьому питанні”.

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