ЛУГАНСЬК, 12 травня — . Виконуючий обов’язки голови самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник на зустрічі в Луганську з делегаціями РФ і самопроголошеної Донецької народної республіки, які прибули на святкування Дня Республіки, заявив про загальні з Донецьком завданнях. Наталія СеливерстоваПарламенты ЛНР і ДНР домовилися про спільну роботу

“Цілі і завдання у нас, я так розумію, вони однакові. Перше – це в політичній площині. Ми повинні довести, в першу чергу, нашим опонентам з того боку київської влади, що ми будуємо більше правильне держава, у нас більш правильні наші завдання і пріоритети. Це в першу чергу інтереси народу”, — звернувся до Пасічник делегації з Донецька.

В. о голови ЛНР підкреслив, що також одна з пріоритетних спільних завдань – виховати молоде покоління в дусі патріотизму й відданості своїй батьківщині”.

“Третій момент — ми повинні стати кращими за всіма напрямками економічного розвитку”, — додав Пасічник. © Лидеры ДНР і ЛНР провели зустріч у Луганську

Виконуючий обов’язки голови ЛНР також висловив сподівання на подальшу співпрацю з представниками Російської Федерації та подякував колегам з Росії за допомогу республіці.

Заступник голови комітету Держдуми з СНД, євразійської інтеграції та у справах співвітчизників Віктор Водолацький, який прибув у складі делегації РФ на святкові заходи в Луганськ, запевнив, що Росія не забуває про республіках і зараз в Держдумі розробляють низку законопроектів щодо спрощення отримання російського громадянства для жителів ЛНР і ДНР.