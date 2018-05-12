ТБІЛІСІ, 12 травня — . Дев’ятий Фестиваль нового вина” відбувся в парку Мтацмінда в Тбілісі: понад 200 виробників представили свою продукцію місцевому населенню і туристам, передає кореспондент .

© Fotolia / Maksim ShebekoПить або збирати: чому інвестиції у вино дають рекордний доходМероприятие організував Винний клуб при підтримці міністерства навколишнього середовища та сільського господарства, Національного агентства вина і мерії Тбілісі.

Понад 200 учасників фестивалю, серед яких малі, середні і великі виноробні, асоціації та державні організації, представили відвідувачам вино врожаю 2017 року з усіх куточків Грузії. В парку було створено святковий настрій, грала музика, в рамках розважальної програми були організовані різні конкурси. За традицією відбулося урочисте відкриття квеврі — глиняного глечика для зберігання вина.

Особливий інтерес фестиваль викликав у гостей з-за кордону. Туристи з Росії, України, Азербайджану і країн Європи дегустували грузинські вина і пробували закуски з сиру.

© РИА Новини / Володимир АстапковичКрымское вино визнано кращим в Росії”Ми в Грузії вдруге, приїхали з сімей. Нам дуже подобається Тбілісі, це місто завжди святковий. Вчора дізналися про те, що проводиться фестиваль вина, вино в Грузії дійсно смачне, а тепер у нас видалася можливість продегустувати кілька видів. Перевагу віддаємо Хванчкаре і Кіндзмараулі”, — заявив гість з Росії Сергій Макаров.

На захід завітали також грузинські та іноземні експерти і журналісти.

Фестиваль нового вина проводиться в Грузії з 2010 року. З кожним роком до заходу підключаються все більше нових сімейних виноробень і винних компаній. Головна мета фестивалю — популяризація грузинського вина, підвищення рівня освіти в галузі виноробства і культури споживання.