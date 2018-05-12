Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером.

Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону в проміжку між 23 і 25 травня в залежності від погодних умов

Про це повідомила національне новинне агентство КНДР.

“Інститут ядерної зброї та інші відповідні установи проводять технічні заходи з демонтажу ядерного полігону КНДР в цілях забезпечення прозорості припинення ядерних випробувань”, – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, демонтаж ядерного полігону передбачає обвалення всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень та постів охорони.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських і американських журналістів.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї в 2003 році. Після цього країна зіткнулася з низкою міжнародних санкцій.