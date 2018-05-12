У МЗС КНДР розповіли, в якій послідовності буде здійснюватися демонтаж. Північна Корея готова провести демонтаж ядерної випробувальної майданчики Пхунгері 23-25 травня.

Про це повідомляє ЦТАК з посиланням на міністерство закордонних справ КНДР.

“Церемонія демонтажу ядерної випробувальної майданчики запланована в період з 23 по 25 травня, в залежності від стану погоди”, – заявили в МЗС.

За даними відомства, технічна підготовка до церемонії вже розпочато.

Також наголошується, що спочатку полігон підірвуть, потім повністю заблокують запису; приберуть всі об’єкти спостереження, науково-дослідні інститути і структури охоронних підрозділів на місцях.

“Паралельно з демонтажем ядерної випробувальної майданчики охоронці і дослідники будуть вилучені, а навколишня площа випробувального поля буде повністю закрита”, – додали в міністерстві.

Окремо наголошується, що на церемонію закриття допустять журналістів із п’яти країн: Росії, США, Китаю, Великобританії і Південній Кореї.

Нагадаємо, в кінці квітня 2018 року китайські вчені досліджували стан полігону з допомогою супутникових знімків і прийшли до висновку, що він більше не придатний для використання. Частина гори обвалилася після потужного вибуху восени, коли Пхеньян заявив про випробування водневої бомби. На думку експертів, у Кім Чен Ина немає коштів розгортати випробування в іншому місці, тому ядерну програму він вирішив заморозити.