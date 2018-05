МОСКВА, 12 травня — . Українські силовики в Донбасі зазнали досить значних втрат — при спробі прорвати позиції сил самопроголошеної Донецької народної республіки в районі Горлівки загинули дев’ять військовослужбовців ВСУ. Про це заявив журналістам начальник прес-служби сил ДНР Данило Безсонов.

"Вчора українські силовики зробили спробу поліпшити свої позиції на горлівському напрямку. <…> Однак вогнем наших підрозділів з незапрещенного озброєння бойовики були зупинені і понесли великі втрати", — сказав він.

За його словами, ВСУ втратили до дев’яти чоловік убитими, ще п’ятеро отримали поранення. З боку ДНР загинули двоє військовослужбовців.

Безсонов додав, що в результаті силовики зайняли дачне селище Чигари в так званій сірій зоні. Їх положення він оцінив як “тактично невигідне, повністю контрольоване з втрачених висот”. При цьому командування ЗСУ все одно буде використовувати цей факт для піару і виправдання своїх втрат, вважає Безсонов.

На уточнююче питання, як можна розцінювати дії України, він відповів: “Це можна назвати спробою прориву наших позицій для того, щоб взяти під контроль певний район з метою створення плацдарму для подальшого захоплення”.

Дані СЦКК

Раніше представник ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню заявив, що ВСУ обстріляли Горлівки з танків та БМП-1.

Д результаті обстрілу поранення отримала 15-річна дівчинка. <…> На даний момент дитина знаходиться у лікарні. За попередніми даними, діагноз — баротравма, забій грудної клітини", — сказав він.

Крім того, отримали пошкодження шість житлових будинків, додали в представництві.

Всього ж за минулу добу українські силовики 35 разів порушували режим припинення вогню. Вони випустили по території ДНР понад 270 мін і снарядів, застосовували гранатомети, бронетехніку і стрілецьку зброю. При цьому були поранені два мирних жителя.

Дані ЗСУ

В прес-центрі операції Об'єднаних сил України заявили, що активні бойові дії в Донбасі тривали на всіх напрямках. При цьому, як випливає зі зведення ВСУ втратили тільки трьох чоловік пораненими.

“Під час бойових дій троє наших захисників були поранені і евакуювали в госпіталь”, — йдеться в повідомленні прес-центру в Facebook.

План Авакова

Минулого тижня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що обговорив з командирами на лінії розмежування свій план взяття Донбасу під контроль Києва.

"На лінії розмежування, в зоні досяжності Луганська, провів робочу нараду з командирами щодо стратегії програми "дрібних кроків" деокупації та реінтеграції Донбасу — є повна готовність приступити до реалізації найближчим часом", — написав Він у Twitter.

Раніше він говорив, що Києву необхідно повертати контроль над Донбасом поетапно, потрібна “тактика дрібних кроків, яким аплодують всі”, а реінтегрувати відразу всю територію регіону неможливо. Згідно з планом Авакова, “заходять миротворці і встають на кордоні умовного міста Горлівка або сільського Новоазовського району”. При цьому він вважає, що територію біля лінії соприкосновенья відразу беруть під контроль миротворці ООН і українські прикордонники.

І ще три варіанти

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, зі свого боку, розповів, що розглядаються три можливі способи вирішення конфлікту в Донбасі.

Первый полягає в тому, що, за словами заступника міністра, українська армія здатна повністю взяти під контроль території самопроголошених республік за два тижні. Проте військовий сценарій здається йому найменш імовірним.

Інші два плану Гримчак називає “хорватськими”.

“У Хорватії були Сербська Країна і Східна Славонія. Сербську Країну звільнили військовим шляхом — шляхом операції хорватської армії, але сербська армія залишилася в казармах і не пішла назустріч хорватської армії. Мілошевича на той момент поставили в такі умови, що він дав гарантії, що його армія не буде втручатися у військовий конфлікт”, — сказав Гримчак в ефірі Громадського радіо.

Другий “хорватська” сценарій Київ розглядає як основний. За словами заступника міністра, він передбачає введення в Донбас миротворчої місії і виведення звідти іноземних військ. Іноземними військами, судячи з усього, у Києві вважають російські збройні сили — українська влада постійно заявляють про їх присутність у Донбасі, хоча переконливих доказів ніколи не представляли.

Потім, закінчив Гримчак, підуть роззброєння ополченців і створення міжнародної перехідної адміністрації для передачі цих територій під контроль України. Такий розвиток подій представляється йому найбільш вірогідним.

Мінські угоди