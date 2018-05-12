ЄРЕВАН, 12 травня — . Новий міністр оборони Вірменії Давид Тоноян в суботу офіційно вступив на посаду, прийнявши військове знамено у свого попередника Вигена Саркісяна, повідомили в прес-службі Міноборони.

© РИА Новини / Аліна СтаростинаПрезидент Вірменії призначив міністра обороныНакануне президент Вірменії Армен Саркісян призначив Тонояна, займав посаду в. о. голови МНС, міністром оборони за пропозицією прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

“Саркісян передав військове знамено міністра новому керівникові відомства Давиду Тонояну”, — йдеться в повідомленні, що надійшов у розпорядження .

За даними прес-служби, перед урочистою церемонією міністра ознайомили з виконаної за півтора року роботою за конкретними напрямами, завданнями і програмами.

© Sputnik Вірменія/Aram Nersesyan Саркісян призначив трьох нових министровЗатем Тоноян і Саркісян разом з представниками вищого офіцерського складу відвідали військовий пантеон “Ераблур”, віддали данину пам’яті національному герою Вірменії Вазгену Саркісяну (першому міністру оборони, вбитого під час теракту в парламенті в 1999 році), Андраніку Озаняну (діячу національно-визвольного руху кінця XIX-початку XX ст.), і загиблим співвітчизникам, які віддали свої життя за незалежність батьківщини, зазначили в прес-службі.

Всі новини Вірменії читайте на сайті Sputnik Вірменія >>

