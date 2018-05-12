КИШИНІВ, 12 травня — . Президент Молдавії Ігор Додон підтримав марш Митрополії Молдови на підтримку традиційної сім’ї і розповів, що молдавські сім’ї за народження четвертої дитини з 15 травня будуть отримувати по 240 доларів.

© РИА Новини / Сергій ГунеевДодон розповів про два сценарії розвитку відносин з Росією”Сімейні традиції і православна віра — це основа державності Молдови, я завжди був і буду захисником цих цінностей, без них у нас немає майбутнього. З 15 травня, коли відзначають Міжнародний день сім’ї, молдавські сім’ї, які народжують четвертого і наступних дітей, будуть отримувати від Благодійного фонду першою леді 4000 леїв (близько 240 доларів)”, — сказав Додон.

Марш в підтримку традиційних сімейних цінностей був організований Митрополією Молдавії. Його мета — захист інституту сім’ї та православних традицій.

Додон нагадав, що під егідою президента в Молдові проходить Фестиваль сім’ї — 12 травня в Комраті, 13 — в Бєльцях, 15 — в Кишиневі.

“В період з 14 по 16 вересня в Кишиневі вперше пройде Всесвітній конгрес сімей, який збере близько 2000 учасників з більш ніж 50 держав. Участь у Конгресі вже підтвердив Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило, а Ватикан вперше буде представлений прем’єр-міністром”, — сказав він.

Крім того, 21 травня в столиці Молдови на запрошення Додона приїде голова Міжнародної організації у справах сім’ї Брайан Браун.