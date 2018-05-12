ТАЛЛІНН, 12 травня — . Військовослужбовці Великобританії провели танкові маневри в околицях міста Валга для перевірки можливостей важкої техніки на місцевому ландшафті в ході завершального етапу найбільших в історії Естонії військових навчань Siil-2018 (“Еж-2018”), повідомила в суботу прес-служба Головного штабу естонських Сил оборони.

© Фото : Estonian Defence ForcesНАТО зіпсувала повітря в Естонії. Ведмеді з сходу тепер не сунуться”У навчаннях для перевірки можливостей важкої техніки на місцевому ландшафті брали участь чотири танки Challenger 2 збройних сил Великобританії. За словами британських танкістів, місцевість була складною для важкої техніки, але навчання пройшли успішно”, — йдеться в повідомленні.

Завершальна фаза навчань почалася в четвер і проходить в повітах Валга, Виру і Пилва на південно-сході країни недалеко від кордону з Росією, а також частково проходять на території північної Латвії. Згідно зі сценарієм навчань, на Естонію напало вороже велике сусідню державу Murinius, яке, судячи з імпровізованої карті, поданій на сайті “Кайтселиита”, знаходяться на території Росії.

Навчання завершаться в неділю урочистим шикуванням. З промовою виступить командувач Силами оборони генерал Ріхо Терас. Офіційна дата закінчення навчань — 14 травня, коли колони військової техніки завершать пересування по дорогах Естонії в місця постійної дислокації.

CC BY 2.0 / U. S. Army / Sgt. Daniel Cole / В Естонії звинуватили Росію в підготовці “повномасштабної війни” проти НАТІВ Естонії з 2 по 14 травня проходять найбільші за всю історію незалежності республіки військові навчання Siil-2018 (“Еж-2018”). У них беруть участь більше 15 тисяч військовослужбовців, членів воєнізованого ополчення “Кайтселііт” (“Союз оборони”), резервістів, поліцейських, рятувальників, а також союзників по НАТО і партнерів альянсу з 15 країн: Великобританії, США, Данії, Німеччині, Польщі, Франції, Латвії, Литви, Бельгії, Канади, Фінляндії, Швеції, Грузії, України та Ірландії. Число зарубіжних військовослужбовців становить близько 2 тисяч осіб.

Заяви про “російську загрозу” періодично лунають з вуст західних політиків, найчастіше з країн балтії і Польщі. При цьому в Москві неодноразово підкреслювали, що Росія ніколи не буде нападати на яку-небудь з країн НАТО. За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, в НАТО прекрасно знають про відсутність у Москви планів нападати на кого-небудь, але просто користуються приводом, щоб розмістити більше техніки і батальйонів поблизу російських кордонів. Посол Євросоюзу в РФ Вігаудас Ушацкас заявив, що Росія не хоче нападати на країни НАТО, і однієї з прибалтійських країн, Литві, “слід бути пильною, але не боягузливою”.

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