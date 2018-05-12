Потужність нового каналу дозволяє поставляти 16 мільярдів кубічних метрів газу в рік.

Туреччина почне поставляти газ європейцям через Трансанатолійський газопровід (TANAP) в обхід російського кордону.

За словами міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Берату Албайрака, постачання газу з Каспійського моря і реалізація повна реалізація проекту TANAP повністю відповідають інтересам як Анкари, так і європейських держав, які спрямовані на поступову диверсифікацію джерел постачань “блакитного палива”.

Близько 6 мільярдів кубометрів будуть використовувати турки, решта буде поставлятися в Євросоюз. Ресурс буде видобуватимуться в рамках розробки азербайджанського газоконденсатного родовища “Шах Деніз”. Далі планується створення спільного газотранспортного коридору”, де частка витрат для користувачів TANAP буде розподілятися рівномірно.

Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль стверджує, що будівництво проекту “Північний потік – 2” дозволить Німеччині стати головним газовим.