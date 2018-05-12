ЛУГАНСЬК, 12 травня — . Факт загибелі від обстрілу військовослужбовця Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) долучать до кримінальній справі, заведеній у ЛНР на командира 54 механізованої бригади ЗСУ, повідомив журналістам офіційний представник оборонного відомства республіки Андрій Марочко. © Лидер ЛНР заявив про спільні завдання з Донецьком

Раніше в ЛНР заявили, що в результаті мінометного обстрілу з боку ЗС України в п’ятницю загинув військовослужбовець Народної міліції. 30 березня в Донбасі вступило в силу нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“Всі дані по його загибелі передані правоохоронним органам для додавання чергового злочинного епізоду в матеріал кримінальної справи на командира 54 механізованої бригади ЗСУ Олексія Майстренко”, — розповів Марочко.

Він уточнив, що ситуація в зоні відповідальності Народної міліції ЛНР залишається напруженою.