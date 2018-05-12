СТОКГОЛЬМ, 12 травня – Людмила Божко. Поліція заарештувала в суботу в стокгольмському аеропорту Арланда жителя Швеції, підозрюваного в погрозах на адресу шведських міністрів і спробі вбивства, йдеться в повідомленні для преси прокуратури Швеції.

© AFP 2018 / TT news agency/ Janerik НепгісѕѕопВ Швеції за підозрою в підготовці теракту заарештували трьох осіб”Чоловік поміщений під варту за підозрою в спробі вбивства і у 26 випадках протиправних погроз”, — наводяться в повідомленні слова прокурора Хенріка Седермана. Звинувачення, згідно з планами, буде пред’явлено не пізніше 24 травня. Яких-небудь подробиць про арештоване або про його погрози в повідомленні для преси немає.

Як пояснює шведське телебачення SVT, 42-річний чоловік проживає в Західній Швеції. Його підозрюють, зокрема, в письмових загрози 26 шведським міністрам і політикам. Листи з погрозами він відправляв з серпня по вересень 2017 року, у деяких з них містилася не представляє небезпеки порошок.

Крім того, чоловік підозрюється у спробі вбивства за кордоном, пояснює телебачення.

“Він поїхав до Таїланду на початку року і перебував там до цих пір. Ми знали, що він повертається додому”, — пояснив шведському телебаченню прокурор Седерман.

На даний момент невідомо, чим займався чоловік в Таїланді, повідомляє SVT.