МЕХІКО, 12 травня — . Рекордну партію підробленої текіли обсягом майже в 200 тисяч літрів конфіскована співробітниками прокуратури в мексиканському штаті Халіско.

© Fotolia / koeva_annaВ Домінікані 12 осіб загинули від отруєння підробленим ромомПо повідомленням порталу Універсальний, партія була виявлена в одному з будинків міста Тлакепаке. Фальшивий напій був розлитий по бакам. Інформація про великої партії фальсифікату була надана правоохоронним органам регулює радою Мексики по текілі.

Ще в 2012 році найвідоміший у світі національний мексиканський продукт — текіла — отримав додаткові заходи захисту та підтримки, в тому числі і на міжнародному ринку, завдяки прийнятим урядом країни новим регулюючим нормам.

Зміни в законодавство про текілу торкнулися чіткого розмежування у маркуванні пляшок, що містять саме текілу, і тих, які містять інші алкогольні напої, зроблені на базі агави (рослина, що використовується при виробництві текіли) і нагадують текілу.

Міцний алкогольний напій почали виготовляти в XVI столітті в околицях мексиканського міста Текіла, звідки і пішла його назва. Текіла виготовляється з соку серцевини блакитної агави. Міцність напою становить 38-40%. У Мексиці всього п’ять штатів — Мічоакан, Халіско, Наяріт, Тамауліпас і Гуанахуато — мають право проводити текілу.