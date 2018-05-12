ЛУГАНСЬК, 12 травня— . Президент міжнародного мотоклубу “Нічні вовки” Олександр Залдостанов, відомий як Хірург, очолив колону з більш ніж тисячі байкерів на відкриття мотосезону в Луганську, передає кореспондент .

“Всі бунтівні республіки для мене — друзі. Це міста, які володіють своєю душею, в які приїжджаєш з особливим почуттям. Це все те, що неймовірно притягує: цей дух боротьби, дух опору цьому глобальному сатанізму… Побачивши таку колону, яка зараз за моєю спиною, ці прапори, тут сама Росія, тут її дух, який, може бути, в Москві не так відчувається, як тут. Тут Росії більше, ніж у столиці”, — заявив Залдостанов.

© РИА Новини / СтрингерПрезидент мотоклубу “Нічні вовки” Олександр Залдостанов на мотопробігу у Луганську, організованому в рамках святкування річниці проголошення ЛНР. 12 травня 2018 © РИА Новини / СтрингерПрезидент мотоклубу “Нічні вовки” Олександр Залдостанов на мотопробігу у Луганську, організованому в рамках святкування річниці проголошення ЛНР. 12 травня 2018

Президент відділення “Донбас” Віталій Кишкинов, відомий як Прокурор, повідомив, що на захід, присвячений Дню республіки, прибуло більше тисячі мотоциклістів, які в тому числі представляли Крим, Твер, Білгород і Москви.

“Мені дуже приємно, що збирається така кількість мотоциклістів і просто людей, які приходять підтримати нас”, — сказав він.

Колона мотоциклістів за традицією проїхала центральними вулицями міста, відвідавши пам’ятні місця. Потім гості заходу вирушили на концерт в мотоцентр “Росіяни мотоциклісти”.