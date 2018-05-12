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“Кожен день нові жертви”: Меркель не подобається поточна ситуація на Донбасі

12.05.2018

"Каждый день новые жертвы": Меркель не нравится текущая ситуация на Донбассе

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в черговий раз висловила стурбованість ситуацією в зоні проведення Операції об’єднаних сил на сході України. Політик заявила, що поточний стан справ далеко від того, про що домовлялися в Мінську.

“Ми стурбовані ситуацією з Україною. В рамках “нормандського формату”, що об’єднує ФРН, Францію, Росію та Україну, ми прагнемо домогтися імплементації мінських домовленостей”, – заявила лідер ФРН.

І уточнила, що її хвилює те, що “кожну ніч відбуваються порушення перемир’я, і кожен день надходять дані про людські жертви”.

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