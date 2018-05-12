Вченим із США і Японії вдалося знайти ефективний метод лікування цукрового діабету першого типу.

Впровадження цих тканин в організм хворих діабетом 1-го типу мишей посприяло позбавлення від хвороби.

Мова йде про так звані панкреатичних острівцях, які являють собою скупчення клітин підшлункової залози. У форматі in vitro вчені спостерігали за тим, як панкреатичні острівці запускають процес самоконденсации, при якому здійснюється нова вироблення гормонів.

Сформувавши з різноманітного складу клітин подібні острівці, вчені пересадили їх хворим мишей, в організмі яких ці скупчення клітин функціонували як частину рідної ендокринної системи. Вони виробляли інсуліну і забезпечували контроль глюкози в крові, що і призвело до купіруванню симптомів діабету.

“Ймовірно, в майбутньому люди зможуть позбутися від цієї хвороби завдяки їх власним тканин, вирощених в лабораторії”, – заявили автори дослідження.

Зазначимо, діабет 1-го типу – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза втрачає здатність самостійно виробляти інсулін, оскільки бета-клітини, які синтезують гормон, руйнуються через помилкових атак імунної системи. Це серйозне порушення обміну речовин, яке може викликати гострі та хронічні ускладнення.